Hora de refletir

O ano de 2019 promete. São muitos eventos, principalmente políticos, que vão dar o “pontapé” de um novo ciclo.

O presidente eleito e os governadores tomam posse a partir do dia 1º de janeiro.

E os desafios são imensos. Será preciso restabelecer o nível de emprego, garantir a segurança, promover a saúde pública em patamares aceitáveis e garantir um trabalho político-social que garanta o direito dos serviços essenciais a todas as pessoas.

O ano de 2018 está acabando e é hora também de refletir. Foram 12 meses difíceis, de muitas denúncias e suspeitas de corrupção na política. Também foi um período de muitas investigações com prisões de corruptos. Mas também foi um ano marcado por uma eleição polarizada, cheia de embates nas redes sociais.

A esperança agora fica por conta de um ano e período melhores.

No âmbito estadual, a espera são por promessas cumpridas por parte do novo governador João Doria.

O Alto Tietê tem muitas demandas, em praticamente todas as áreas. Na saúde, por exemplo, Suzano espera a abertura do Hospital das Clínicas (HC) - recém inaugurado.

A unidade funciona hoje por meio de encaminhamento de pacientes. A expectativa é de que funcione para atender urgência e emergência.

Os desafios para a região são muitos, principalmente, na área de segurança pública. Aliás, esse tema, foi um dos responsáveis pela vitória de muitos candidatos nas eleições.

Há também promessas na área de transportes, educação e infraestrutura.

O trabalho da imprensa será importante na cobrança de muitas promessas.

Aliás, o DS encerra mais uma ano com balanço positivo.

Apesar da crise que também afeta o setor da mídia impressa, o jornal cumpriu sua missão de levar informação aos suzanenses e aos moradores do Alto Tietê.

Também já se prepara para continuar seu trabalho profissional em mais um ano que começa.

O leitor vai continuar tendo em suas mãos, seja no meio impresso ou no portal da internet, as principais reportagens, os principais fatos que vão marcar Suzano, Alto Tietê, País e mundo.

Esse é o nosso compromisso.