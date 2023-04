Suzano segue na tentativa de acelerar a construção do Hospital Federal e desafogar o Pronto-Socorro (PS) e a Santa Casa.

As obras prosseguem. O novo hospital deve ser um importante reforço na saúde para garantir a ampliação do atendimento e resolver a demanda considerada crescente.

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na época do lançamento do projeto do Hospital Federal era ele o ministro da Saúde que garantiu que a obra sairia.

Durante o encontro com o representante de Brasília, o chefe do Poder Executivo suzanense reforçou as principais demandas da cidade para o recebimento de aporte da União, entre elas estão o Hospital Federal e importantes obras viárias no entorno do novo equipamento em construção, entre os bairros Jardim Monte Cristo e Cidade Cruzeiro do Sul.

O diálogo com o ministro ocorreu durante agenda promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), contando também com a presença do secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi. Na oportunidade, a dupla suzanense destacou a relevância do novo Hospital Federal, com abrangência regional, reforçando o pedido de celeridade na liberação de verbas para a conclusão das obras. (O DS trouxe reportagem na edição desta terça-feira).

Atualmente, a construção do equipamento está em 33,5% de conclusão da primeira etapa, que compreende a implantação de um novo Pronto-Socorro (PS) para atendimento de Urgência e Emergência. Ao todo, o projeto prevê a ocupação de uma área estimada em 45 mil metros quadrados, no cruzamento entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Senador Roberto Simonsen, sob o valor de R$ 64.937.436,11, contando com o aporte do governo federal para o empreendimento.

Um novo hospital sempre é, sem dúvida, importante para reforçar a saúde pública. Um dos grandes desafios é manter a unidade funcionando. A manutenção gera custos importantes.

Na semana passada, Suzano apresentou ofício reforçando a importância do Hospital Federal em Suzano, com relevância e projeção regional para todas as demais cidade do Alto Tietê.

Há uma grande expectativa de conclusão para 2024.

Outro pedido levado ao ministro foi quanto ao apoio federal para a construção da nova alça de acesso do viaduto Leon Feffer, além de melhorias para toda a extensão da Avenida Jorge Bei Maluf.

Na ocasião, o ministro destacou que é de seu interesse contribuir com a construção da unidade. Ele participou do lançamento do projeto do hospital quando ocupou o cargo no ministério da Saúde.

Portanto agora é aguardar o resultado da reivindicação e garantir que a unidade possa seguir o cronograma de entrega para o ano que vem.