Iluminação é segurança

A segurança pública é uma das cinco principais reivindicações da população em praticamente todas as cidades. Ela pode ser reforçada não apenas com mais policiais e guardas nas ruas, mas por meio de infraestrutura urbana, como, por exemplo, a iluminação pública.

Nesta semana, em Suzano, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos divulgou balanço do trabalho. Realizou um total de 1.752 intervenções no serviço de iluminação pública da cidade ao longo do mês de julho, contemplando um total de 152 bairros.

Os números foram registrados por meio do aplicativo “Ilumina Suzano”, resultando em uma média de 56 ações por dia.

O projeto é, sem dúvida, muito importante porque garante aos moradores uma sensação de segurança.

O balanço se refere à quantidade total de chamados feitos pela população, sendo que é possível que mais de um equipamento tenha sido verificado no mesmo local.

O setor executou a troca de 1.342 lâmpadas, a instalação de 631 novos reatores e a substituição de 965 metros de cabos.

No período, os bairros com o maior número de intervenções foram o Parque Santa Rosa, com um total de 126 chamados, a Cidade Edson, com 89, e a Chácara Sete Cruzes, com 88. Somadas, estas regiões representam 17,3% do volume total de atendimentos promovidos no mês passado.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o trabalho de atendimento é pensado para garantir que todos os chamados tenham uma rápida verificação.

É preciso buscar o atendimento a todos os bairros da cidade que precisam de melhorias na iluminação.

Isso inclui, por exemplo, a substituição de lâmpadas antigas e de maior consumo por outras mais eficientes, ou os reparos nos casos de mau funcionamento.