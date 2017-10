Assim como a melhoria na manutenção de vias públicas, a iluminação pública é um serviço essencial e fundamental para a comunidade.

Primeiro, porque contribui de forma direta para a segurança pública. Ruas mais iluminadas garantem um reforço importante para a sensação de segurança.

A iluminação pública é um dever dos municípios, que investem o dinheiro público que é cobrado dos moradores na taxa de energia elétrica.

Uma rua bem iluminada já coíbe a ação de ladrão, de qualquer pessoa que esteja mal intencionada.

E quando a rua é mal iluminada e as lâmpadas não dão conta de garantir a claridade, passa a ser um problema.

Na edição de ontem, o DS publicou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a licitação, que definiria a nova empresa responsável pela manutenção da iluminação pública de Suzano. De acordo com a administração, houve representação por uma das organizações concorrentes que aponta ilegalidade e restritividade nas exigências da licitação. O valor máximo de investimento, previsto na licitação, é de cerca de R$ 4,95 milhões. A previsão era que a Prefeitura anunciasse, na quarta-feira, a vencedora do certame.

A iluminação pública é assunto da Prefeitura. O município tem o dever de iluminar as ruas, praças, túneis, paradas de ônibus e outros bens públicos, como fachadas de prédios históricos e monumentos. O Executivo também deve fazer a manutenção, a renovação e a expansão do sistema e, para isso, vem tentando abrir licitação pública.

Muitos especialistas têm afirmado que uma lâmpada queimada deve ser trocada em até 72 horas. O cidadão tem que procurar a Prefeitura.

Na reportagem que o DS publicou ontem uma outra informação importante é que a administração recebeu 48 horas para apresentar as justificativas e documentos necessários à instituição. A Secretaria de Planejamento e Finanças informou que o TCE recomendou mudanças no item mencionado. Os setores responsáveis da pasta deverão realizar as alterações e encaminhar ao Tribunal para aprovação e prosseguimento do certame no tempo adequado.

A iluminação pública assume papel fundamental na qualidade de vida e segurança para as cidades, em virtude do crescimento da urbanização e dos problemas gerados por esse crescimento. Atualmente, a falta de iluminação pública nas ruas contribui bastante para a prática de crimes. A escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que, geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à noite nas ruas.

A falta de iluminação pública nas ruas das cidades contribui significativamente para a falta de segurança da população das cidades. Por isso, a importância de se manter a cidade iluminada.