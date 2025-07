A iluminação pública é um tema de extrema importância para o bem-estar e segurança dos cidadãos, além de ser fundamental para a mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável das cidades.

Investir em uma iluminação pública eficiente pode trazer inúmeros benefícios para a população, desde a redução da criminalidade até o incentivo à prática de atividades físicas.

As cidades mantêm projetos importantes no sentido de reforçar esse trabalho. Em Suzano, existe o projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou 2.042 atendimentos em 156 bairros no mês de maio, avançando no processo de modernização do parque de iluminação pública e reforçando o compromisso da atual gestão com mais segurança, eficiência energética e qualidade de vida para os moradores. O DS trouxe os números na semana passada.

Ao longo do mês, foram instaladas 1.443 luminárias de LED em ações de modernização. Os principais modelos utilizados foram os de 80W, com 1.025 unidades, e os de 100W, com 229 unidades. Também foram substituídas 183 luminárias por modelos de 60W e outras seis por equipamentos de 150W. Paralelamente, o projeto também executou 158 manutenções, com destaque para a troca de 74 luminárias de 150W e 51 de 80W.

De acordo com a Prefeitura, as ações incluem ainda a implantação de novos braços de LED, com 79 unidades instaladas, e o uso de diversos materiais técnicos como conectores, cabos, chaves magnéticas e relés. No total, foram utilizados mais de 3,7 mil metros de cabos, sendo 3,53 mil metros do modelo PP 2,5mm e 170 metros do triplex 16mm. Além disso, foram empregados 744 conectores CDP 70, 19 conectores CDP 95 e 1.792 relés NF, responsáveis por controlar o acionamento automático das luminárias.

A implantação da nova tecnologia também exige suporte estrutural. Em maio, foram utilizadas 316 unidades de parafusos M18x70mm com porca e 159 cintas circulares de 250mm. O volume de materiais demonstra a complexidade e abrangência das ações, que vão além da simples troca de lâmpadas.

No Brasil, a responsabilidade pela prestação do serviço de iluminação pública é definida pela legislação federal: a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 30 e 149-A, atribui aos municípios (e ao Distrito Federal) a competência de organizar e prestar esse serviço.