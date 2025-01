Impactos das chuvas

O desafio de combater as enchentes é de todas as administrações municipais. O Alto Tietê adota medidas importantes para tentar conter os avanços das inundações.

Na semana passada, conforme informação da Prefeitura, Suzano dará início a um trabalho específico voltado ao controle de inundações no Parque Maria Helena, que proporcionará a elaboração de um plano de implantação de obras de drenagem.

O bairro sofre com problemas de inundações há anos e a Prefeitura de Suzano busca soluções.

O serviço permite o começo das atividades, que deverão se estender por todo o ano de 2025.

O conjunto de atividades que estão definidas para serem executadas inclui levantamento de dados, sondagens e estudos hidrológicos e hidráulicos. Ainda serão elaborados projetos hidráulicos, geométricos, estruturais, elétricos, arquitetônicos e paisagísticos. Ao final, será entregue à administração municipal, por parte da empresa responsável, Hidrostudio Engenharia S/S, os projetos básico e executivo que definirão as intervenções futuras. Está prevista a elaboração do caderno de drenagem da sub-bacia dos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf, assim como das áreas de contribuição da várzea do Rio Tietê.

O trabalho deve ser constante, uma vez que praticamente todos os anos a população fica receosa com a situação das chuvas.

Um trabalho em parceria com o governo estadual também pode contribuir.

Em Suzano, a empresa escolhida fará um estudo que definirá as soluções adequadas para a implantação do projeto. A partir dessa proposta, a prefeitura pôde viabilizar o financiamento dos serviços nas tratativas com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). O valor do contrato, pós-licitação, chegou a R$ 6.831.578,14, sendo R$ 6.170.302,44 de recursos provenientes do fundo e mais R$ 661.275,70 de contrapartida da administração municipal.

Serão avaliados os critérios mais relevantes para a escolha da alternativa de intervenção a ser proposta, como aqueles relacionados à eficiência hidráulica, que mede a capacidade de mitigar as inundações; a disponibilidade de áreas para a implantação e a natureza das áreas; e os custos de implantação, manutenção, operação, realocação e desapropriação.

É importante que o trabalho seja realizado com objetivo de garantir mais segurança aos bairros da cidade no período de chuvas.