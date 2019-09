O imposto sobre a renda ou sobre o rendimento é um tributo da espécie imposto existente em vários países, em que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, é obrigado a pagar uma certa porcentagem de sua renda ao governo, nacional ou regional, a depender de cada jurisdição.

A explicação é de especialistas no assunto.

O cálculo do tributo tem por base uma nova riqueza produzida pelo contribuinte, seja por fruto de trabalho, capital, ou ambos (rendimentos tributáveis), sobre a qual se aplica uma porcentagem (alíquota), obedecendo tabela produzida pelo organismo fiscalizador de cada país.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando o valor que será injetado na economia por conta da restituição do Imposto de Renda.

A informação é de que as cidades do Alto Tietê receberam em setembro, neste 4º lote do Imposto de Renda (IR), aproximadamente R$ 83 milhões. As informações foram passada pela Receita Federal, que disse não ter informações separadas em cidades. A receita informou que as cidades da região estão divididas entre duas delegacias da Receita Federal.

As cidades de Guarulhos, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá ficam sob responsabilidade da delegacia da Receita Federal em Guarulhos. Essas cidades receberam um total de R$ 40.109.234,41 milhões. Foram pelo menos 43.616 mil pessoas beneficiadas nessas cidades.

As demais cidades do Alto Tietê estão sob responsabilidade da delegacia da Receita Federal em São José dos Campos. Essa delegacia é responsável, pelas cidades de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Guararema, Biritiba-Mirim, Santa Isabel e Arujá. Além delas, a delegacia responde por Caraguatatuba, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, São José dos Campos e São Sebastião.

Todas essas cidades receberam um total de R$ 43.431.921,12 milhões. Pelo menos 37.495 mil pessoas foram beneficiadas pelo 4º lote do imposto de renda.

Como citado, a Receita Federal não possui dados divididos por municípios, o que dificulta uma análise detalhada. Mas somando os valores repassados para todas as cidades, a região do Alto Tietê recebeu menos de R$ 83.541.155,53, isso subtraindo as cidades que não compõe a região.

A restituição do Imposto de Renda 2019 é a devolução do valor pago a mais ou a menos para a Receita Federal durante o ano anterior. Por isso, se na entrega da declaração for indicada uma diferença positiva, significa que o contribuinte deve pagar o restante do tributo. Se for negativa, há saldo a ser recebido, ou seja, a pessoa receberá a quantia na conta corrente ou poupança especificada.

A injeção de recursos do IR garante um reforço na economia.