Impulso ao turismo

O incentivo ao turismo tem sido um dos pedidos dos municípios do Alto Tietê. Há cidades em busca do título de Município de Interesse Turístico (MIT) como é caso de Suzano e outras buscam o retorno da certificação de estância hidromineral, como é o caso de Poá.

Nesta quinta-feira (5), o governo do Estado lançou programa de incentivo ao setor. Trata-se do CrediturSP, um novo programa de incentivo ao crédito e investimento turístico paulista.

De acordo com o governo estadual, a iniciativa oferece R$ 4 bilhões em recursos para desenvolvimento do turismo em todo o estado, além de serviços de consultoria e orientação. Durante a cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, também foi autorizada a liberação de R$ 400 milhões para novos convênios estaduais com municípios turísticos paulistas.

Criado como o maior e mais completo serviço de acesso ao crédito turístico no Brasil, o lançamento do CrediturSP reuniu o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena (que é do Alto Tietê), o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado, deputados, prefeitos, vereadores, representantes de instituições financeiras e lideranças do setor turístico, entre outros.

Promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens, o CrediturSP vai impulsionar a atração de investimentos, diversificar a oferta de atrativos nos destinos turísticos e gerar novos empregos em todas as regiões do estado. O programa conta com a parceria de dez instituições financeiras que vão oferecer consultoria, orientação e linhas sob medida para cada modelo de negócio.

Com taxas a partir de 0,33% ao mês, carência de até três anos e amortização de 36 a 120 meses, o crédito turístico vai beneficiar toda a cadeia produtiva do setor, do artesão a grandes grupos corporativos, incluindo os 52 setores relacionados ao turismo e também as gestões municipais.

O programa será importante se atender as cidades do Alto Tietê que já provou contar com um potencial turístico.