Incentivo ao esporte

Incentivar o esporte é extremamente importante por impactar positivamente o desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo dos alunos, garantem especialistas.

Na escola, por exemplo, a prática esportiva ajuda a melhorar a saúde física dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento muscular, cardiovascular e ósseo. Além disso, combate o sedentarismo e a obesidade, promovendo um estilo de vida mais ativo e saudável desde a infância.

Em Suzano, a Prefeitura busca incentivar a prática esportiva e, para isso, garantiu a entrega, no último sábado (24), do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) “Professor David Ramos Trinca”, no bairro Jardim Santa Inês.

A unidade abre caminho para que milhares de crianças possam ter uma nova referência para a prática esportiva na cidade.

Nesta segunda-feira (26), alunos da Associação Desportiva (AD) Suzano estrearam a nova estrutura com a escolinha de futsal destinada a alunos de 7 a 10 anos. Somente na primeira semana de atividades, cerca de 90 crianças deverão desfrutar do novo ginásio.

De acordo com a Prefeitura, em poucos meses, a expectativa é alcançar mais de 2,5 mil alunos mensalmente, com as escolinhas das diferentes modalidades que serão ofertadas tanto no interior do complexo, incluindo handebol, vôlei, basquete e futsal, como na parte externa, na “Área de Atletismo Marco Aurelio Trinca”.

A importância deste CIE é imensa.

Incentivar o esporte é sempre algo extremamente positivo.

Vai além do desenvolvimento físico. O esporte ajuda a moldar o caráter, ensina valores fundamentais, fortalece a saúde mental e física e contribui para a formação integral dos alunos.

É essencial promover atividades esportivas dentro do ambiente educacional.

O CIE entregue em Suzano conta com 7 mil metros quadrados (m²) de área construída.

Será um local para aprender, treinar, descarregar as energias, que vai abrir as portas a milhares de crianças, adolescentes e adultos.

É, sem dúvida, uma obra de muita relevância que vai permitir a adesão de muitos munícipes ao esporte e à saúde.

A prática de esportes é matéria importante e seus benefícios são amplamente difundidos entre a população. A realização de atividades físicas, além de propiciar uma maior qualidade de vida, também auxilia no processo de inclusão social.