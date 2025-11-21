Nesta semana, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) firmou um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo (Abrasel SP) para fortalecer a mobilização de bares, restaurantes, cafés e estabelecimentos gastronômicos paulistas em prol de experiências mais humanas e inclusivas no atendimento a pessoas com deficiência.

O documento, que descreve uma série de obrigações e responsabilidades entre as partes, serve de base para efetivar as atividades da campanha “Hospitalidade Acessível: inclusão para todos”, que será lançada durante a Virada Inclusiva 2025, entre os dias 1 a 7 de dezembro.

Essa iniciativa importante deve chegar nas cidades do Alto Tietê que buscam também garantir mais inclusão para esse público.

A parceria foi assinada pelo secretário Marcos da Costa e pelo presidente-executivo da Abrasel SP, Luiz Hirata, na última semana. Além de metas como a publicação de cartilhas e a publicização do selo “Hospitalidade Acessível”, o acordo abrange ainda formações voltadas para o atendimento ao público, para que a recepção ocorra de uma maneira acolhedora e respeitosa, facilitando a comunicação e o relacionamento, e a oferta de vagas para pessoas com deficiência no setor de bares e restaurantes, de modo a favorecer sua autonomia e protagonismo.

Segundo o Estado, mais do que apenas adaptar estruturas físicas e a comunicação aos clientes, essas ações fazem parte de um movimento contínuo de valorização da diversidade e de garantia de direitos.

Não há dúvida de que a proposta é construir uma nova cultura de hospitalidade baseada na empatia e no respeito, a partir de um conjunto de iniciativas de comunicação, educação e engajamento social, voltadas à promoção de um setor gastronômico mais justo, humano e representativo.

Os trabalhos devem ser iniciados após a assinatura do termo, com atividades pautadas por um plano de acessibilidade.

Que a iniciativa possa ser ampliada de forma direta para todo o Estado garantindo seu objetivo principal que é de inclusão.