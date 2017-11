Índio-Tibiriçá com falhas?

O DS trouxe na edição de domingo reportagem mostrando que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vai enviar técnicos para a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) após reclamação de motoristas e pedestres sobre falhas na sinalização da via. A expectativa é analisar a possibilidade de uma nova pintura e sinalização. O DER informou ao DS que todo o trecho em Suzano passou por manutenções na pista. Foram feitas obras nos acostamentos e implantadas faixas e rotatórias na altura dos Km 62 e 68.

Há uma grande preocupação em torno da via. A rodovia é a principal que dá acesso de Suzano ao porto de Santos. Também utilizada, principalmente nos feriados e finais de semana prolongado, para quem vai descansar no litoral santista.

A reportagem mostrou que os motoristas que transitam pela Rodovia Índio-Tibiriçá apontam que acostamentos na pista precisam de manutenções, principalmente na área da pintura de solo. Além disso, muitos reclamam da falta do acostamento nos trechos, entre Palmeiras e Ribeirão Pires.

O DS percorreu quilômetros da rodovia até o bairro de Palmeiras. Constatou que em alguns pontos a pintura está imperceptível. Outros trechos, como rotatórias, não possuem acostamentos. Pedestres, ciclistas e até animais transitavam perto dos carros.

Um dos problemas citados por motoristas são os trechos em direção a Ribeirão Pires que não apresentam acostamentos e calçadas. Pedestres andam nos acostamentos porque não tem calçada, segundo constatou o DS.

No trajeto na Índio-Tibiriçá, não foi notada nenhuma passarela para a passagem dos pedestres. Segundo moradores do bairro Palmeiras, a passarela que existia no local foi desativada há 4 anos por conta dos assaltos que ocorriam.

A sinalização de trânsito tem por objetivo organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas por meio de informações relevantes para disciplina na movimentação do tráfego visando a segurança e fluidez dos usuários.

No seu aspecto mais geral a sinalização de trânsito compreende placas, marcas, luzes, gestos, sons, marcos e barreiras. É importante para: regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via; advertir os condutores sobre os perigos existentes na via, alertando também sobre as proximidades de escolas, passagens de pedestres, etc.

Indicar o posicionamento dos veículos na via e as direções para atingir locais de interesse, de forma a ajudar os condutores nos seus movimentos e deslocamentos.

No Brasil, o padrão de sinalização viária nas vias urbanas e rodovias é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A conservação das sinalizações é importante para aspectos de segurança e estética urbana.

As placas de sinalização devem ser visíveis dia e noite. Na sua confecção podem ser usados materiais reflexivos ou, então, a iluminação artificial do local deve ser promovida por meio de postes de iluminação pública.

Daí a importância de, em Suzano, termos uma rodovia importante, como a Índio-Tibiriçá, em boas condições de sinalização.