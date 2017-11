Injeção de 13º na economia

Conhecida como 13º salário, a gratificação de Natal foi instituída no Brasil em 1962, e garantia ao trabalhador o correspondente a 1/12 de sua remuneração mensal. Seria, em outras palavras, o pagamento de um salário extra ao trabalhador ao final de cada ano.

A injeção de recursos na economia do País vai, sem dúvida, melhorar o comércio, a indústria e os serviços de tal forma que esse dinheiro é um enriquecimento que se dá ao cidadão.

Isso significa que mais pessoas vão comprar presentes de Natal. Além de aquecer a economia, o décimo terceiro salário também é de extrema importância para aquele cidadão que tem dívidas a pagar.

Muitos especialistas e economistas dizem que é importante quitar as dívidas e entrar o próximo ano livre de contas antigas. Além disso, janeiro e fevereiro são os meses de pagar a renovação da matrícula da escola, a lista de material escolar, o IPTU e o IPVA. Esse dinheiro extra poderá servir ainda para ajudar a pagar as despesas dos primeiros meses de 2010.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que com 66.350 trabalhadores, a indústria do Alto Tietê deverá ser responsável por um aporte extra de R$ 202,3 milhões na economia regional neste final de ano. O valor corresponde ao 13º salário, que começa a ser pago no final deste mês. A receita prevista é 5,4%superior a registrada no ano passado e vai beneficiar industriários de oito cidades da região – Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

A estimativa do Ciesp leva em conta o número de trabalhadores registrados até o mês de outubro nas mais de duas mil indústrias instaladas no Alto Tietê e a média salarial do setor, que corresponde a R$ 3.050.

Com maior número de empresas e de trabalhadores, Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba vão movimentar R$ 151,3 milhões em 13º salário, o que corresponde a aproximadamente 75% do total a ser pago pela indústria.

Desde março, a indústria do Alto Tietê vem contratando, o que é um indicativo muito bom da recuperação do setor e da retomada do consumo. Mais pessoas empregadas implica em mais dinheiro em circulação e o 13º salário dá um fôlego extra para o pagamento de dívidas e para as compras.

A maioria das indústrias já programa o 13º salário na sua receita anual, com reserva de orçamento para essa finalidade, o que evita maiores desgastes. Em alguns casos, as empresas também recorrem a linhas de crédito para o cumprimento da legislação. O 13º é, sem dúvida, uma injeção importante na economia.