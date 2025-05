Os Municípios de Interesse Turístico (MITs) são cidades com grande potencial turístico, que recebem apoio do estado para desenvolver projetos na área. Embora não tenham o título de Estância Turística, esses municípios são incentivados a investir em infraestrutura e promover suas atrações para atrair turistas.

O título de Municípios de Interesse Turístico foi criado para reconhecer e fomentar o potencial de cidades com vocação para o turismo, garantindo acesso a recursos estaduais e promovendo desenvolvimento regional. Atualmente, São Paulo conta com 214 municípios turísticos reconhecidos, sendo 144 MITs e 70 Estâncias Turísticas e esses municípios são representados pela Amitesp, que é a Associação dos Municípios de Interesse Turístico, presidida atualmente pelo prefeito José Basílio de Santa Clara d´Oeste.

Cidades do Alto Tietê, como Suzano, buscam essa classificação e ainda aguardam posicionamento do Estado.

Na semana passada, o governo estadual comemorou uma década da promulgação da Lei Complementar 1261/2015 que, entre outras inovações, organizou os municípios turísticos em duas categorias, as Estâncias Turísticas, que já existiam, e criou os Municípios de Interesse Turístico (MITs). Essa política pública impulsionou o desenvolvimento do turismo e promoveu a transformação econômica e social de cidades do interior e do litoral paulista.

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), e do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), firma convênios importantes com municípios reconhecidos.

O investimento estadual permitiu que cidades com potencial turístico – até então poucos explorados – se estruturassem para atrair visitantes, fomentar a economia local e gerar empregos. Os recursos são utilizados em projetos como construção de praças temáticas, mirantes e centros de atendimento ao turista, requalificação de orlas, ciclovias, trilhas ecológicas, sinalização, entre outros.