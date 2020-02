Os hospitais públicos e até particulares tentam atender a demanda de pacientes, que a cada dia cresce.

No Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, a dificuldade em garantir novos leitos é grande. Há mais pacientes do que vagas.

Isso dificulta o planejamento de saúde entre os municípios, estado e União.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostranto que o diretor do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Dr. Osíris Florindo Coelho, Luiz Antônio do Nascimento, vai propor ao Estado a possibilidade de implantação de internações domiciliares.

A intenção da ação é de reduzir a ocupação do hospital em até 30%.

Essas internações seriam para os pacientes com pouca gravidade e que poderiam aguardar em casa a data para suas cirurgias, por exemplo.

Estudos são feitos neste sentido, para que pacientes que tenham diagnósticos de baixa complexidade ou que estejam aguardando cirurgia, possam esperar pela operação em suas residências.

Atualmente, o paciente fica internado no hospital, aguardando para realizar o procedimento.

O paciente não terá alta neste sistema.

A ideia é que em casos onde vai ser programada uma cirurgia para daqui a uma semana, por exemplo, uma fratura de mão, de braço, de ombro, algo que não traz tanto risco de vida a esse paciente, ele pode aguardar. Seria uma internação domiciliar.

Ele não vai receber alta. Vão ser dados os medicamentos e algum cuidado para ele e no dia que for marcada a cirurgia ele retorna ao hospital, conforme explicou o diretor do hospital.

A expectativa de redução das filas pelas internações e falta de leitos do SUS é importante porque a demanda cresce.

A prática, de internações domiciliares, é realizada por hospitais particulares sob o nome de Home Care (atendimento domiciliar). Neste caso, profissionais da saúde acompanham o paciente que precisa de cuidados médicos durante tratamento ou recuperação, este podendo ser contínuo ou temporário.

Na rede pública, o programa 'Melhor Em Casa' atende a população de forma domiciliar. É, sem dúvida, importante que uma solução seja dada para atendimento da alta demanda nas unidades hospitalares.