Os intérpretes de Libras são responsáveis por facilitar a comunicação de maneira neutra, garantindo o acesso à informação para a pessoa surda que se comunica por meio da Língua Brasileira de Sinais.

É muito comum vermos a participação desses profissionais em propagandas eleitorais e comunicados federais, mas eles estão mais presentes na vida dos surdos do que se imagina.

A atuação dos intérpretes de Libras é necessária também em escolas, eventos culturais e até mesmo em consultas médicas.

Libras, por ser a sigla da Língua Brasileira de Sinais, um meio de comunicação de modalidade gestual-visual onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão desde 24 de Abril de 2002, através da Lei nº 10.436. A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta de inclusão social.

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que Suzano passa a contar com Central de Interpretação de Libras

Projeto inédito na região garante um canal de atendimento especial à comunidade surda para acesso aos serviços públicos municipais.

Por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e da Secretaria Municipal de Comunicação Pública foi apresentada a primeira Central de Interpretação de Libras (CIL) do município.

O projeto, pioneiro no Alto Tietê, busca promover o acesso de deficientes auditivos e de pessoas surdas aos serviços públicos municipais com acessibilidade de comunicação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A central funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e poderá ser acionada por meio de agendamento prévio no formulário on-line disponível no link bit.ly/cilsuzano.

O serviço também poderá ser solicitado de maneira emergencial e é, sem dúvida, um avanço para garantir a acessibilidade na comunicação.