Levantamento recente mostra que 5% da população brasileira possui algum tipo de deficiência auditiva.

Dentre elas, uma grande parcela se comunica principalmente em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

Por mais que as pessoas surdas e com deficiência auditiva tenham o sentido da visão e sejam capazes de ler, muitas delas preferem usar a Libras para se comunicar, ao invés do português. Isso acontece porque a língua portuguesa é um idioma majoritariamente fonético, o que dificulta o seu aprendizado por parte da comunidade surda.

Nesta semana, no dia em que se comemora o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a Prefeitura de Suzano celebrou neste 24 de abril (quinta-feira) a marca de 820 atendimentos da Central de Interpretação de Libras (CIL), implementada pela Secretaria Municipal de Comunicação Pública em maio de 2023.

A iniciativa pioneira no Alto Tietê, que foi impulsionada pela disponibilização de uma sala inaugurada no ano passado, nesta mesma data, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), se tornou mais um símbolo da política inclusiva que foi reforçada no município desde 2017. Um trabalho de extrema importância de inclusão. O trabalho se tornou uma referência para deficientes auditivos e pessoas surdas, pois facilitou o acesso aos serviços públicos municipais por meio do auxílio de duas intérpretes de Libras. A atuação das profissionais passaram a garantir o pleno atendimento a esse público na rede de Atenção à Saúde, nas unidades da Assistência Social e em todos os demais equipamentos administrados pela Prefeitura de Suzano, considerando os acolhimentos junto ao Centro de Unificado de Serviços (Centrus), ao Fundo Social de Solidariedade e ao Procon Municipal, dentre outros, facilitando a comunicação durante eventos, projetos e ações desenvolvidos e executados por meio da administração municipal, como inaugurações, conferências e ações sociais.

A Libras é uma ferramenta super importante de inclusão social, além de ser um dos principais pilares da cultura surda. Os intérpretes de Libras são as pessoas capazes de trazê-la para o cotidiano das pessoas ouvintes, fazendo uma ponte entre elas e a comunidade surda. Além do que, os intérpretes de Libras são essenciais para promover a autonomia das pessoas surdas.

A presença de intérpretes de Libras nos espaços frequentados pelas pessoas surdas, além de ser muito importante, é um direito linguístico! Mas o que isso significa? Como a Libras é reconhecida como uma língua no Brasil, faz parte da lei que todas as informações disponíveis no país estejam acessíveis também na Língua Brasileira de Sinais.