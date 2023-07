Investimento em moradias

Na semana passada, o governo estadual anunciou novo pacote de investimentos para a habitação. O DS mostrou que a cidade de Suzano, por exemplo, terá 160 unidades.

A oferta vai beneficiar, principalmente, famílias de baixa renda em São Paulo.

As unidades anunciadas fazem parte do novo programa Casa Paulista, quando liberou R$ 258,1 milhões para viabilizar a compra de 20 mil moradias em 67 municípios para grupos familiares com renda mensal média de R$ 2,4 mil.

O número, sem dúvida, é considerável. No entanto, há uma grande demanda de famílias em busca de habitação. Os empreendimentos ficarão sob responsabilidade da iniciativa privada, com financiamento da Caixa Econômica Federal e sob R$ 3,6 bilhões em investimentos. A expectativa é que cerca de 66 mil empregos diretos, indiretos e induzidos sejam gerados durante as obras.

O investimento estadual aplicado como subsídio permite que famílias com renda mensal média de R$ 2,4 mil realizem o sonho da casa própria. Sem o aporte, apenas grupos familiares com renda média de três salários mínimos – o equivalente a R$ 4 mil – poderiam comprar habitações nos mesmos empreendimentos. Além de Suzano, as cidades da região devem ser beneficiadas. As moradias oferecidas por construtoras e incorporadoras integram um cadastro feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação em junho. Para participar do programa, os empreendimentos foram aprovados pela Caixa Econômica Federal.