Os investimentos na saúde, mais uma vez, foram cobrados ontem por prefeitos da região em reunião com o secretário estadual da pasta, José Henrique Germann Ferreira.

Existe uma grande expectativa em torno do novo governo de João Doria (PSDB) que já avisou que a saúde será uma de suas prioridades.

Muitos projetos estão sendo colocados em prática. Mas, ainda existem problemas a serem resolvidos na região. Suzano, por exemplo, vive uma grave crise na Santa Casa que tem cerca de R$ 322 milhões em dívidas.

A entidade pede ajuda ao Estado e à União, apesar de contar com parcerias que garantem recursos para o funcionamento da entidade.

Na reunião de ontem, outros assuntos foram colocados em pauta.

O principal deles a ampliação do funcionamento do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos; abertura do Hospital das Clínicas Auxiliar de Suzano para exames; e construção da Maternidade de Mogi das Cruzes.

São pontos importantes para garantir o funcionamento da saúde regional com atendimento digno à população.

O DS traz, na edição de hoje, informação de que os representantes do Alto Tietê também reivindicaram atenção especial do Estado para garantir a entrega de medicamentos aos municípios e a regionalização da central de vagas para pacientes da rede pública, além de apoio para as Santas Casas.

A reunião, sem dúvida, foi produtiva porque a área de saúde da gestão Doria pôde acompanhar as necessidades da região e ver as demandas que vão precisar serem atendidas.

Durante encontro com os prefeitos, o secretário Germann, com respaldo da sua equipe técnica, se comprometeu a analisar os pedidos da região, informou que fará uma visita ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e divulgou alguns investimentos já previstos para a unidade.

De acordo com o Estado, a execução de obras no Regional de Ferraz permitirá que até o final do ano a ala de psiquiatria seja liberada, o que deverá possibilitar também a melhoria do setor de pediatria.

Os prefeitos foram informados, ainda, que para este ano a Secretaria de Saúde conta com mais recursos, o que ajudará a reduzir os atrasos, por exemplo, no fornecimento de medicamentos.

É importante que exista esse engajamento para garantir atendimento da região perante o Estado.

A situação da saúde no Alto Tietê realmente precisa melhorar, uma vez que os pacientes têm exigido melhor atendimento e, no caso de Suzano, um pedido antigo: a abertura dos Hospital das Clínicas para atendimento de urgência e emergência.

Pelo discurso adotado até agora pelo governador João Doria a expectativa é de que as cidades sejam atendidas.