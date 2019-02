IPTU on-line

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é a principal fonte de arrecadação de recursos municipais de uma cidade.

O contribuinte, que paga o imposto (e ele realmente deve ser pago), quer ver o valor revertido em obras municipais para o bem- estar das cidades.

Quanto mais fácil e acessível a possibilidade de fazer o pagamento, melhor para o contribuinte que terá a vida facilitada.

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano colocou à disposição em sua página na Internet um novo sistema on-line para obter a segunda via e o espelho do IPTU.

O trabalho, que contribui para ampliar as possibilidades de acesso ao carnê do imposto, sem dúvida, vai garantir melhores condições e possibilidades de se fazer o pagamento dos carnês.

A medida dá mais comodidade ao contribuinte para o pagamento do tributo e permite maior transparência, sem abrir mão do processo de envio dos mais de 120 mil carnês impressos, que começam a chegar aos proprietários de imóveis na segunda quinzena de fevereiro.

Segundo a Prefeitura, o novo sistema possibilita a emissão da segunda via do IPTU tanto para quitação integral com desconto de 5% quanto para pagamento em dez prestações. Para isso, bem como para obter o espelho do imposto, interessados necessitarão incluir o número de registro do imóvel, que consta da capa dos carnês de anos anteriores.

O vencimento da primeira parcela está programado para 15 de março.

O DS trouxe, na edição de ontem, informações sobre a novidade. Para ter acesso ao serviço, basta entrar no site www.suzano.sp.gov.br e clicar na aba "IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo", que encaminhará para o Portal do Cidadão com as opções disponíveis.

A criação do sistema on-line é positiva tanto para a administração municipal quanto para os contribuintes.

Na visão da Prefeitura, este é mais um canal que permite que as pessoas possam se programar melhor para usufruir do desconto para o pagamento à vista, bem como um prazo maior para solicitar a revisão de sua alíquota.

A expectativa é, sem dúvida, que novos investimentos possam ser concretizados na cidade por meio dos valores do imposto.

A cidade precisa de obras de pavimentação, aprimoramento nas áreas de educação e saúde, além de infraestrutura e zeladoria. Tudo isso é possível com a contribuição do IPTU pago pelo contribuinte.