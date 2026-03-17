O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é fundamental para os municípios por ser uma das principais fontes de receita própria, garantindo autonomia financeira para financiar serviços essenciais como saúde, educação, infraestrutura e limpeza urbana. Ele equilibra as contas públicas e atua no planejamento urbano, permitindo investimentos locais sem total dependência de repasses estaduais/federais.

No Alto Tietê, as prefeituras das cidades da região encaminharam para as residências os carnês do imposto deste ano.

Em Suzano, a Prefeitura confirmou que o prazo para pagamento da primeira parcela ou parcela única do imposto, que venceria em 15 de março, foi prorrogado para 15 de abril, já que houve atraso na geração e na impressão dos carnês físicos.

Com a decisão, também ficou definido que o prazo para pagamento da segunda parcela, que venceria em 15 de abril, foi prorrogado para 30 de abril. Já o vencimento das parcelas seguintes continua sendo o dia 15 de cada mês, até o fim do ano.

O valor arrecadado é municipal, permitindo que a prefeitura aplique recursos em prioridades locais dentro dos municípios brasileiros.

Em praticamente todo o País, por meio de alíquotas progressivas, o IPTU pode desestimular a especulação imobiliária, incentivando o uso racional do solo urbano.

Em Suzano, não haverá qualquer alteração no código de barras dos carnês e que os munícipes que já imprimiram o carnê podem realizar o pagamento normalmente. Outro ponto a ser elucidado é que a taxa de custeio ambiental, exigida por lei federal, está diluída nas dez parcelas do imposto, de acordo com a forma de pagamento.

Em Suzano, para ter acesso on-line ao imposto, basta que o usuário entre na página da prefeitura na internet e clique na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”, que o encaminhará direto para o Portal do Cidadão, em que a opção de segunda via estará disponível. Para obter o documento, basta digitar na plataforma virtual o número de inscrição municipal, que consta na capa dos carnês de anos anteriores.

O sistema digital possibilita a emissão da segunda via para pagamento das dez parcelas usuais ou da opção para a quitação integral. Nesta modalidade é possível obter desconto de 5% no tributo.