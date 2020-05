Isolamento com ajuda do Estado

O isolamento social, anunciado pelo governo do Estado, até o dia 31 deste mês terá de ser cumprido em todos os municípios. Será a única forma de tentar evitar a contaminação pelo coronavírus e, consequentemente, mais mortes.

Os prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) vão ter de respeitar o decreto do governo.

Mas sabem que não será fácil manter as pessoas nas residências. Para isso, a fiscalização deve entrar em cena.

Os municípios reconhecem essa dificuldade. Na semana passada, o DS publicou reportagem mostrando que os prefeitos das cidades da região cobram a ajuda do Governo do Estado para manter a efetividade do cumprimento da quarentena.

Sabem que a situação é difícil, sobretudo, por causa dos índices de isolamento que vêm caindo. No início, a expectativa era atingir, ao menos, 70% do isolamento. Em nenhum dia esse percentual foi alcançado.

Por este motivo, a preocupação das autoridades de saúde, tanto nos municípios como no Estado é grande.

Os prefeitos da região pedem ajuda no sentido de conseguir apoio na ampliação da rede de saúde para o atendimento dos pacientes de Covid-19 e a representatividade da região no Conselho Municipalista criado hoje para atuar no plano de retomada das atividades.

Os hospitais de campanha foram montados nas cidades, mas uma das grandes preocupações é a falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nessas unidades.

Diante da pressão dos setores empresariais e da dificuldade cada vez maior da população permanecer em casa, os prefeitos querem ajuda no trabalho de conscientização e, especialmente, de fiscalização do cumprimento do isolamento social. Para isso, o pedido é de apoio das Polícias Militar, Civil, Rodoviária e Ambiental.

Segundo o Condemat, as prefeituras estão empenhadas em promover o isolamento social e diminuir a curva de contaminação do coronavírus, mas falta estrutura para fiscalizar tudo.

A direção do Consórcio também continua a pressionar a ajuda estadual para a rede de saúde.

Até agora o plano assistencial, com a grade de hospitais públicos de referência e os respectivos números de leitos de internação e UTI por cidade, em especial nas unidades estaduais, não foi divulgado, assim como não foram destinados equipamentos, como respiradores, para a região.

O Condemat solicitou uma agenda com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, para os próximos dias. Além de reiterar os pedidos de apoio na fiscalização a quarentena e de ampliação da rede de saúde.

É importante que o trabalho seja conjunto, com as mesmas diretrizes entre Estado e municípios para garantir, cada vez mais o trabalho eficiente de prevenção e combate ao Covid-19.