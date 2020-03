Justiça Eleitoral fechada

Como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), visando ao adequado enfrentamento à emergência de saúde pública, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), determinou a suspensão do expediente nas zonas eleitorais, nos postos de atendimento, inclusive Poupatempos, e na Secretaria do Tribunal, no período de 20 a 31 de março de 2020, com possibilidade de prorrogação.

Os cartórios de Suzano também acompanharam a determinação. Com a decisão, os serviços ao eleitor, que dependam de atendimento, ficam suspensos até 31 de março.

Os serviços inadiáveis serão mantidos na Secretaria do Tribunal, por meio de plantão presencial com quantitativo mínimo de servidores.

A suspensão de expediente foi determinada por meio da Portaria nº 73/2020, assinada pelo presidente do Tribunal, desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior.

Alguns serviços da Justiça Eleitoral podem ser encontrados no site do TRE-SP e permanecerão disponíveis.

Em Suzano, as zonas eleitorais 181 e 415 tiveram as portas fechadas. A decisão foi adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por conta do novo coronavírus em Suzano.

O prazo inicialmente vai até o dia 31 de março. Placas foram espalhadas na fachada das duas unidades, informando aos eleitores que a suspensão ocorre também nos postos de atendimento do Poupatempo.

Agendamentos pelo site também estão suspensos. Quem havia reservado horário poderá refazer quando a situação voltar à normalidade.

Segundo o site do TRE-SP, trata-se de medida "preventiva à segurança e saúde de servidores e eleitores", decisão necessária e em linha com orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e autoridades sanitárias brasileiras, e tem como objetivo "minimizar os riscos de transmissão do coronavírus (Covid-19)".

As medidas são necessárias. Caso algum eleitor necessite de atendimento, deve ligar para o cartório eleitoral para realizar esclarecimentos e eventuais agendamentos. A pessoa só deve solicitar "em casos excepcionais".

A secretaria e os cartórios terão horário de expediente das 12 às 16 horas, com redução da força de trabalho. As medidas estabelecidas poderão ser prorrogadas ou revistas, de acordo com as circunstâncias que o vírus pode provocar.

A crise do coronavírus tem atingido de forma direta todos os setores e, agora, a Justiça Eleitoral da cidade.

É importante que as medidas de prevenção continuem sendo tomadas para evitar a propagação da doença.