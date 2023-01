Kits escolares

O uniforme escolar é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais. Com certeza, usar diferentes roupas a cada dia de aula é no mínimo, caro, devido ao desgaste. Fora isso, crianças e adolescentes numa certa idade sempre querem chamar a atenção dos colegas usando roupas diferentes e mais caras, desencadeando o consumismo.

Neste início de ano, as prefeituras das cidades da região intensificam trabalho com objetivo de entregar os uniformes já no início do ano letivo.

Na semana passada, por exemplo, a Secretaria de Educação de Suzano começou, nesta semana, a montagem dos kits de materiais escolares para 2023. Neste ano, a entrega dos itens e também dos uniformes será feita diretamente nas unidades, quando as atividades retornarem, a partir de 6 de fevereiro (segunda-feira). Ao todo, estão sendo preparados 29.790 conjuntos com objetivo de beneficiar todos alunos. A previsão é de que as creches sejam as primeiras contempladas.

A dinâmica de entregas sempre tem de ser adequada e eficiente, em todas as cidades. As escolas recebem diretamente o material para distribuição aos alunos, o que facilita e agiliza a logística, fazendo com que o aluno receba nos primeiros dias do ano letivo, segundo especialistas. Eles afirmam que o material é um apoio importante para o desenvolvimento das aulas e atividades necessárias à construção dos conhecimentos.

Sem dúvida garante equidade e possibilita um retorno às aulas muito mais seguro para nossas crianças e jovens.

Em Suzano, a finalização da montagem dos kits está prevista para 2 de fevereiro (quinta-feira), sendo que a distribuição será realizada de acordo com a projeção encaminhada pelo setor de Demanda Escolar. As famílias serão chamadas para fazer a retirada diretamente na unidade em que o aluno estiver matriculado, iniciando pelo kit de material escolar e posteriormente o uniforme.

A entrega ocorrerá de acordo com a necessidade de cada ano letivo, desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em Suzano, conforme o DS publicou, o conjunto conta com itens como lápis de cor, caderno, cola, giz de cera, entre outros. Além disso, as apostilas do sistema Sesi continuarão sendo entregues aos estudantes neste ano. O material de apoio tem qualidade reconhecida nacionalmente e já começou a ser distribuído para as escolas na segunda-feira (23/01). Já o kit de uniforme escolar é composto por duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta.

Sem dúvida é importante que a entrega seja feita dentro do prazo de início das aulas e que todos os estudantes possam ser beneficiados com esse material.