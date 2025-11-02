LANCE LIVRE 02-11-2025

Caixas d’água

Famílias de baixa renda do Alto Tietê e da Região Metropolitana de São Paulo receberão caixas d’água em seus domicílios através do Programa Reserva Certa, da Sabesp, que tem como objetivo auxiliar esses moradores que não contam com o equipamento obrigatório, fazendo com que eles possam ter uma reserva de água para o consumo do dia-a-dia.



Contribuição

Segundo o governo estadual, a medida contribui com as famílias de baixa renda para que sintam menos os impactos da redução de pressão noturna, determinada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) para preservar o nível dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo, parte da nova metodologia de gestão hídrica do Governo de SP. É também um benefício de longo prazo para os moradores, garantindo uma reserva de água para quaisquer ocorrências no sistema.



Famílias

As famílias beneficiadas são aquelas cadastradas nos programas de tarifas sociais da Sabesp e que vivem em regiões mais altas ou distantes do sistema de abastecimento.

Objetivo

O objetivo é garantir uma reserva de água para ocorrências no sistema, assim como reduzir os impactos da redução de pressão noturna adotada para a preservação dos mananciais.



Instalação completa

A Sabesp fará a instalação completa da caixa d’água nos imóveis residenciais beneficiados, após vistoria técnica. A NBR (norma técnica brasileira) 5626 exige que as casas tenham o equipamento instalado, com todas as torneiras, chuveiros e demais saídas de água conectadas à caixa.



Falta d’água

Isso evita a falta d’água, por exemplo, em caso de reparos na rede ou de cortes no abastecimento por furtos, vandalismo ou quedas de energia (casos em que o bombeamento da água até os imóveis é interrompido por fatores externos).