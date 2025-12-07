Envie seu vídeo(11) 4745-6900
07/12/2025
Editorial

LANCE LIVRE 07-12-2025

07 dezembro 2025 - 05h00Por editoracao

Chatbot tira  dúvidas 
Um chatbot tira dúvidas sobre título, certidão, biometria e outros serviços no site e WhatsApp do Tribunal Reguional Eleitoral (TRE-SP). 
 
 
Ferramenta 
O chatbot do TRE é a nova ferramenta para atendimento ao eleitor disponível desde terça (2) no site institucional do tribunal (opção Atendente Virtual do menu "Serviços") e no WhatsApp: (11) 3130-2200. Ele faz a seguinte pergunta: "Sobre qual assunto você quer falar hoje?"  
 
 
Assistente  virtual 
O assistente de Inteligência Artificial (IA) foi criado para tirar dúvidas sobre emissão do primeiro título, regularização do documento, multas, biometria, entre outros serviços.  
Novo recurso 
O novo recurso foi lançado a cinco meses do fim do prazo para solicitar o título ou resolver pendências com a Justiça Eleitoral, que termina em 6 de maio, data de fechamento do cadastro. 
 
Depois da data 
Depois dessa data, os serviços relacionados ao título ficam suspensos para que a Justiça Eleitoral tenha uma base precisa de pessoas aptas a votar durante a organização do pleito. 
 
Supervisão 
O chatbot, que integra a Central de Atendimento, foi desenvolvido com supervisão da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Coordenadoria Executiva da Ouvidoria do TRE-SP. 
 
Plataforma 
A plataforma foi criada para dinamizar o atendimento ao eleitorado paulista, que poderá agora resolver questões eleitorais sem precisar entrar em contato com a central.