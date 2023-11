LANCE LIVRE 17-11-2023

Publicada lei que multa intolerantes religiosos

Foi publicada nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, a lei municipal sobre multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar e perturbar culto religioso, em Suzano.



Autoria

A legislação é de autoria do vereador Lazario Nazare Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus, e foi aprovada pela Câmara no mês passado.



Aplicação

A legislação detalha, no artigo 1º, que para aplicação de multa “entende-se como impedir, invadir, ocupar, perturbar aquele que permanecer contra a vontade expressa da autoridade religiosa ou com finalidade distinta que não a prática do culto religioso em questão”.



Descumprimento

O descumprimento prevê multa de 50 unidades fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps), o que equivale a R$ 1.713. O valor é dobrado em caso de reincidência, chegando a R$ 3.426. Os valores previstos serão aplicados em dobro caso o infrator empregue violência ou intimidação.



