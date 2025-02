LANCE LIVRE 19-02-2025

Carnaval da OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Eventos, segue com a venda de abadás e ingressos para a terceira edição do bloco carnavalesco “Libera o Alvará”. Com participação dos grupos “É da Vila” e “Nosso Samba”, o evento, que acontecerá no Boteco Mathias será no próximo dia 27 (quinta-feira), a partir das 19 horas, e é voltado à integração da advocacia de Suzano e região, incluindo estudantes e amigos dos profissionais inscritos na ordem.

Comissão organizadora

A comissão organizadora destaca que os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 70,00, cada, e o pagamento pode ser feito via Pix, bastando entrar em contato no número (11) 9.7235-9665. Os abadás já poderão ser retirados na sede da OAB Suzano a partir desta sexta-feira (21/02).

Tradição

A presidente da Comissão de Eventos, Cíntia Duarte, pontua que o bloco carnavalesco da advocacia suzanense vem se tornando uma tradição, afinal, esta será a terceira edição seguida do evento.

Comprometido

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressalta que o grupo está comprometido em apresentar mais um grande bloco de carnaval à classe, por isso, a recomendação é garantir o abadá o mais rápido possível. “Sempre queremos o melhor para a classe, seja no desenvolvimento profissional ou em um momento de lazer como este, então estamos muito felizes em seguir com essa noite de folia à classe”, reforçou.

Estágios

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu as inscrições para o programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Em todo estado são 10 mil oportunidades para estudantes das 2ª e 3ª séries matriculados no itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio em escolas da rede estadual. Para o Alto Tietê foram reservadas 566 vagas. O período de cadastro vai até 16 de março no site www.beem.sp.gov.br.

Admitidos

Os estudantes serão admitidos na condição de estagiários, nos moldes da Lei de Estágio Federal n º11.788/08 (Lei de Estágio). Para isso, deverão cumprir uma jornada entre 12 e 20 horas semanais. Os valores das bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária.