LANCE LIVRE 21-03-2023

Alça

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), juntamente com o o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, atualizaram o status da implantação da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) no município.



Finalização da obra

Segundo Ashiuchi, Suzano segue buscando a finalização da obra junto ao Poder Executivo estadual por intermédio do deputado, ressaltando que a administração não desistirá de trazer esse importante avanço prometido à região.



Retomada

“A retomada oferecerá mais facilidade e comodidade aos motoristas de todo o Alto Tietê, o que gera mais oportunidades para investimento na nossa cidade”, comentou o prefeito de Suzano.



Avanços

O deputado estadual ressaltou que trazer avanços como este é essencial para premiar a população e oferecer melhores condições para o progresso local. “O trabalho feito aqui em Suzano permite que a população tenha resultados reais, pois o prefeito Rodrigo, a primeira-dama Larissa (Ashiuchi) e toda a sua equipe tem uma dedicação incrível com a cidade. Essas conquistas são um legado importante para o povo e seguiremos lutando por mais esse projeto”, relatou Prado.



Inauguração

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, inaugurou no sábado (18/03) a tão esperada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu do Jardim Revista, encerrando com final feliz uma lenda que durou mais de dez anos.



Localização

O equipamento inédito está localizado no número 200 da rua Guarani, com funcionamento 24 horas e expectativa de 11 mil atendimentos mensais, beneficiando 110 mil moradores da região norte. A inauguração ocorreu em cerimônia oficial, contando com a presença do prefeito e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; do vice-prefeito e secretário de Cultura, Walmir Pinto; do deputado federal Marcio Alvino; e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado estadual André do Prado, além de demais autoridades locais.