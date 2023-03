LANCE LIVRE 22-03-2023

Dia de reuniões

A prefeita Priscila Gambale (PSDB) participou de reuniões nesta terça-feira. A chefe do Executivo publicou nas redes sociais duas agendas.



ONG ABC

A primeira foi com os representantes da ONG ABC, Gean Martinelly e Sara Izabel. Segundo a prefeita, a reunião tratou sobre parcerias e doações para o município.



Reunião com Bombeiros

A segunda reunião do dia foi com o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinicius Carbonel, com a secretária de Educação de Ferraz, Paula Trevizolli, e com a secretária de Segurança, Daniele Cristina.



Lei Lucas

Nesta reunião o assunto foi a Lei Lucas, que obriga as escolas, públicas e privadas e espaços de recreação infantil, a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros. “Também tratamos sobre o projeto Bombeiro na Escola, que inicialmente irá contemplar três unidades escolares nesse semestre”, disse.



Assistência Social A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social esteve na Câmara de Mogi das Cruzes na manhã desta terça-feira (21) para a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2022.



Audiência

A audiência teve à mesa a vereadora Inês Paz e o vereador Osvaldo Antonio da Silva, ambos da Comissão Permanente de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos da Câmara, sendo o último presidente do colegiado.



Apresentação

A apresentação foi conduzida pela secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes, e também pelo secretário-adjunto da Pasta, Tomás Andreetta. A secretária iniciou a explanação reforçando o conceito da assistência social enquanto política de direito, prioritária para a transformação e justiça social do país, com financiamento público e participação de toda a sociedade.



Primeiros dados

Os primeiros dados, que evidenciam o aumento das vulnerabilidades no município, foram apresentados pelo secretário adjunto, Tomás Andreetta. Conforme exposto, o município tem atualmente 471.602 pessoas (segundo o IBGE) e 149.291 delas, o que corresponde a 31% do total, estavam no Cadastro Único no último quadrimestre de 2022.