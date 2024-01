LANCE LIVRE 23-01-2024

Mara Bertaiolli

A ex-primeira-dama de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, segue como opção para disputar as eleições na Prefeitura pela aliança dos partidos PL, PSD e Republicanos.





Aval de Boy

A decisão, no entanto, terá de ter o aval final do presidente nacional do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy.





Mais viável

A Coluna Lance-Livre conversou com um integrante do PL de Mogi das Cruzes que cravou que a ex-primeira-dama será mesmo a opção mais viável na disputa pela Prefeitura.





Falta de energia elétrica

As prefeituras das cidades do Alto Tietê estão preocupadas com a possibilidade da falta de energia elétrica. Na semana passa, por conta do problema, por exemplo, muitos bairros ficaram sem luz.





Live cancelada

Em Ferraz de Vasconcelos, a prefeita Priscila Gambale teve de cancelar uma live porque a Prefeitura ficou no escuro.





Volume de ocorrências

A EDP informou que as chuvas que atingiram o Alto Tietê entre o final da tarde de quinta-feira (18) e madrugada de sexta-feira (19) elevaram o volume de ocorrências relacionados às redes elétricas na região.





Mobilização

Segundo a empresa, por conta da previsão climática, as equipes técnicas da Companhia foram previamente mobilizadas e atuaram com priorização no atendimento, primeiramente à hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos com risco à vida e com grande volume de consumidores impactados.





99%

Segundo a EDP, mais de 99% dos clientes impactados tiveram o fornecimento normalizado e as equipes da concessionária atuaram para finalizar os casos.