LANCE LIVRE 24-04-2025

Visita da Aceas Nikkey

O prefeito Pedro Ishi (PL) se reuniu com os membros da Associação Cultural Esportiva e Agrícola (Aceas) Nikkey. Ele recebeu convite para participar da 15ª Festa Esportiva e Recreativa “Undôkai”.



18 de maio

O evento será realizado no dia 18 de maio, a partir das 8 horas, na sede da entidade, localizada na Rua Dibe Tannus, 535, no bairro Chácaras Reunidas Guaio.



Presenças

O prefeito recebeu, sem seu gabiente, o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama e o presidente da Aceas, Carlos Hiraoka, que estava acompanhado do 1º vice, Anderson Crepaldi; do 2º vice, Wilian Fujikura; do 3º vice, Takuiti Sauaki; do presidente do Conselho Deliberativo, Andy Kimura; do responsável pelo Departamento de Eventos, Ito; do presidente do Conselho Gestor, Julio Mayer; da presidente do Departamento das Senhoras, Marina Tinen; e da diretora do Centro Educacional Nipo-Brasileiro de Suzano (Cenibras), Keiko Anraku.



‘Projeto SER’

A Secretaria de Governo de Suzano realizou mais uma edição do “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita”, iniciativa que visa fomentar o diálogo e o engajamento da sociedade em temas relevantes para o desenvolvimento social, cultural e político do município.



Palestra

O encontro contou com uma palestra ministrada pela vereadora de Biritiba Mirim, Thais Molina, que falou sobre “A Participação da Juventude em Políticas Públicas”. A convidada compartilhou experiências e ressaltou a importância de preparar as novas gerações para assumir protagonismo em decisões que impactam diretamente o futuro das comunidades. O projeto foi criado com o objetivo de proporcionar encontros periódicos com diferentes segmentos da sociedade.