LANCE LIVRE 24-09-2023

Ashiuchi em Brasília

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou de agenda, em Brasília, em busca de recursos e novos projetos para a cidade.



Pedidos

O DS divulgou, por exemplo, que o prefeito protocolou pedidos de recursos em três ministérios: de Mobilidade Urbana, de Agricultura e Pecuária e de Educação. Infraestrutura e fomento ao ensino superior estiveram entre as pautas debatidas.



Primeira agenda

Em uma das agendas, o prefeito foi recebido pelo secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia. Na oportunidade, foi abordado os recentes investimentos da cidade, com a implementação de mais de 250 quilômetros de novo asfalto no município. “Tamanho crescimento dá ensejo ao pleito de novos recursos para a mobilidade urbana, sendo que os pedidos foram prontamente acolhidos para a análise de viabilização, por meio de projetos e programas federais”, segundo informou a Prefeitura.



Revitalização em Itaquá

Na semana passada, o prefeito Eduardo Boigues (PP) lançou obra de revitalização do canteiro central da Rua João Francisco Lisboa, no Parque Piratininga, em Itaquá. Com investimento de R$ 918 mil, o espaço terá ciclovia, pista de skate e de caminhada, coreto para receber eventos, além de uma mini praça com tabuleiros de xadrez e um estacionamento público com 112 vagas. O objetivo é ampliar os espaços de lazer e convivência.



Cerimônia

A cerimônia contou com a presença de vereadores, secretários, do deputado estadual Marcos Damasio (PL), responsável pela emenda que viabilizará a obra, e do prefeito Eduardo Boigues. O projeto será realizado em uma área de 4.230,56 m2.