Laudo dos bombeiros

O DS trouxe, na edição de ontem, uma reportagem preocupante sobre as creches no Alto Tietê.

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou que 81,8% das creches municipais do Alto Tietê não possuem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o que equivale a 9 de 11 escolas fiscalizadas.

A situação preocupa porque os prédios abrigam crianças “da primeira infância” e que deveria estar estudando em um prédio mais seguro.

As prefeituras prometem fazer adequações nos prédios após a constatação do Tribunal de Contas.

Mas é importante que a regularização seja efetiva o mais rápido possível para garantir um atendimento às crianças de forma mais segura.

A ação do TCE foi realizada em 27 de setembro nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.

O levantamento também constatou que somente duas creches da região possuem o AVCB. São elas: a Agostinho Pereira Bahia, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba e a Alcides Cardoso, no Jardim Yone, em Ferraz de Vasconcelos.

Em Suzano, por exemplo, as duas unidades de ensino fiscalizadas não possuem a documentação. As escolas fiscalizadas foram a Elisabeth Ubeda Rodrigues, no Parque Maria Helena e a Escola Municipal Michel Goldberg, no Centro.

Os fiscais também observaram irregularidades nas unidades.

Na Elisabeth Ubeda Rodrigues, os fiscais do TCE também verificaram problemas quanto às condições do prédio.

O DS ouviu a Prefeitura. Por meio da Secretaria Municipal de Educação de Suzano, a administração informou que as fiscalizações do TCE são importantes para que a municipalidade direcione os recursos, sempre melhorando os serviços.

São 91 unidades escolares municipais e as questões encontradas nestas duas escolas terão as adequações providenciadas, visando sempre a segurança e bem estar dos alunos e funcionários (os reparos já estão no cronograma da Manutenção Escolar).

Segundo a Prefeitura, os apontamentos auxiliam a gestão a aprimorar cada vez mais a infraestrutura oferecida aos alunos suzanenses.

É importante que a situação seja realmente resolvida para que os prédios escolares, de creches, possam, cada vez mais, atender os estudantes com mais segurança, garantindo o amplo acesso aos ensinamentos dos primeiros anos das crianças nas escolas. As falhas foram apontadas para que exista uma melhora.