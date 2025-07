Legalidade nos comércios

A segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos. Mas esse conceito vai além do policiamento ostensivo e da repressão ao crime. Ele envolve também a organização urbana, o respeito às leis e o funcionamento regular de estabelecimentos comerciais. A recente ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Cidadã mostra como esse trabalho integrado é essencial para preservar a ordem e proteger a população.

Na última semana, uma força-tarefa percorreu diversos bairros da cidade, fiscalizando bares e estabelecimentos noturnos. Três deles foram fechados por falta de alvará de funcionamento, em uma ação que, segundo a administração, visa garantir que os locais operem com segurança, respeitando as normas municipais e estaduais. A fiscalização também contou com apoio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação e da Vigilância Sanitária.

“Essas operações são realizadas constantemente para que possamos garantir o bem-estar da população e a tranquilidade nos bairros, além de contribuir com o trabalho das polícias Civil e Militar”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã, Alexandre Rosa.

A presença de estabelecimentos irregulares, muitas vezes, está ligada ao aumento de ocorrências como perturbação do sossego, uso de entorpecentes e até crimes mais graves. Quando o poder público age de forma preventiva, fiscalizando e exigindo que todos estejam com a documentação em dia, contribui diretamente para um ambiente urbano mais seguro.

É fundamental que empresários e comerciantes entendam seu papel na construção de uma cidade mais segura. Cumprir a lei não é burocracia — é compromisso com a coletividade. E cabe ao poder público seguir firme na fiscalização, garantindo que a legalidade e a segurança caminhem lado a lado.