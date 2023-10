A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma língua espaço-visual, com uma estrutura linguística e gramatical própria, diferente do português. Ela é uma das principais formas de comunicação das pessoas surdas no Brasil. Seu objetivo é promover a comunicação e o acesso à informação das pessoas surdas, para que possam estar integradas à sociedade.

Além disso, a Libras é um fator muito importante para a construção da cultura e identidade da comunidade surda brasileira. É por meio dela que muitas vezes as pessoas surdas garantem suas interações culturais e sociais.

Nesta semana, o Governo de São Paulo lançou iniciativa inédita para oferecer atendimento em Libras a pessoas surdas em órgãos estaduais que oferecem serviços presenciais ao público. Anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas, o programa São Paulo São Libras vai permitir que servidores acionem intérpretes de Libras por meio de videochamada para facilitar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva.

É mais um importante passo na direção da inclusão para romper barreiras de comunicação e possibilitar o acesso a serviços públicos.

A iniciativa coordenada pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai implementar a Central de Interpretação de Libras em todos os órgãos públicos estaduais para viabilizar, na Língua Brasileira de Sinais, atendimentos inclusivos às mais de 469 mil pessoas com deficiência auditiva que vivem nos 645 municípios paulistas.

Inicialmente, a central será implementada em todas as delegacias, com apoio da Secretaria da Segurança Pública. Gradualmente, o sistema será expandido para todos os demais serviços públicos estaduais.

Segundo o governo estadual, a Central de Interpretação de Libras será implementada em parceria com a organização da sociedade civil AME-SP (www.ame-sp.org.br). Trata-se de um serviço de tradução simultânea que, com o auxílio de um intérprete de Libras por meio de videochamada, permite a comunicação inclusiva entre pessoas surdas e servidores de órgãos estaduais que fazem atendimento direto ao público, como hospitais e delegacias.

Na prática, o atendimento nos serviços estaduais poderá acessar a plataforma online a qualquer momento e solicitar a assistência por vídeo de um intérprete de Libras.