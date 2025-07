Especialistas afirmam: o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) pode ser dividido em categorias. Primeiro para as pessoas surdas ou para as pessoas ouvintes. Muitas pessoas surdas nunca aprenderam Libras formalmente. Isso ocorre porque elas normalmente são as primeiras da família com surdez, então ninguém do seu entorno tem contato com o idioma.

O curso é uma forma muito importante de inserir a população com deficiência.

Em Suzano, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, realizou a formatura de 64 pessoas no curso de Libras básico. A iniciativa, promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e a Câmara de Suzano, capacitou munícipes e servidores públicos do Executivo e do Legislativo, sendo que o módulo intermediário deverá ter continuidade nos próximos meses.

As aulas foram ministradas pela intérprete Cláudia Oliveira e tiveram como objetivo ampliar o acesso aos serviços para a comunidade surda, capacitando profissionais e cidadãos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A Libras é uma língua espaço-visual, com uma estrutura linguística e gramatical própria, diferente do português. Ela é uma das principais formas de comunicação das pessoas surdas no Brasil. Seu objetivo é promover a comunicação e o acesso à informação das pessoas surdas, para que possam estar integradas à sociedade.

Além disso, a Libras é um fator muito importante para a construção da cultura e identidade da comunidade surda brasileira. É por meio dela que muitas vezes as pessoas surdas garantem suas interações culturais e sociais.

Não há dúvida de que existe um impacto transformador do curso e o pioneirismo da Central de Interpretação de Libras (CIL) , no caso der Suzano.

O curso é muito importante para fortalecer o acesso aos serviços públicos em Suzano. Um passo importante pela inclusão com políticas públicas voltadas à inclusão.

São vários os benefícios de uma pessoa ouvinte aprender Libras. O mais óbvio é que ela conseguirá melhorar sua comunicação com pessoas da comunidade surda no Brasil, mas as consequências dessa aproximação também são bem importantes.

A pessoa ouvinte vai aprender sobre a cultura surda, valorizando cada vez mais a diversidade cultural e se aliando às pautas de inclusão. Ainda, vai ajudar a promover uma sociedade menos capacitista, independente da idade.