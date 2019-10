Ligação com a Barra Funda

Um projeto que prevê a ligação da Estação Estudantes até a Barra Funda voltou a ser objeto de discussão na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O DS trouxe reportagem na semana passada. A expectativa é de que, com isso, os passageiros que utilizam a Linha 11 Coral podem contar com um novo terminal. Hoje os usuários podem ir até a estação da Luz, mas uma proposta da própria companhia pode alterar o terminal para a estação Palmeiras-Barra Funda.

Será uma ligação importante porque vai garantir agilidade e uma opção a mais para quem vai utilizar esse meio de transporte.

A reportagem mostrou que a CPTM informou que estuda todas as propostas que podem beneficiar a população.

O projeto beneficiaria muitas pessoas que precisam chegar à estação da Barra Funda, como foi afirmada por passageiros que conversaram com o DS.

“A CPTM estuda constantemente melhorias operacionais, visando ampliar as possibilidades de acesso e integração dos passageiros, com equilíbrio da demanda na região central de São Paulo.", informou em nota a empresa. Outra mudança que pode ocorrer nos terminais da CPTM é a alteração na Linha 7 Rubi. Atualmente a linha liga a estação da Luz a Jundiaí, mas com a alteração estudada pela companhia, prevê mudar o terminal da capital para a estação do Brás.

O projeto da CPTM, da região até a Barra Funda, que tinha previsão para ser implantado em 2015, prevê expansão dos trilhos da Linha 11-Coral, de Suzano à Barra Funda.

Para o mesmo ano havia a previsão da Linha 12-Safira chegar até Suzano. Neste último caso, o governo do Estado afirmou que o projeto não saiu do papel por falta de recursos, mas prometeu que a baldeação acontecerá na cidade após a conclusão da segunda etapa das obras da estação de Suzano. Para 2025, o Estado tem um projeto de expansão da Linha 11 da Estação Estudantes até César de Souza, ambas em Mogi das Cruzes.

A informação consta no relatório “Atualização da Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transportes da RMSP”, elaborado em 2013, pela Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos. Porém o documento só foi divulgado recentemente no setor de transparência do site da pasta estadual.

A ligação de uma linha direito para a Barra Funda pode contribuir de forma direta para os milhares de passageiros que utilizam o sistema ferroviário na região do Alto Tietê.

Uma das reivindicações era pelo fim da baldeação em Guaianases, o que já aconteceu. Agora o Trem Expresso, por exemplo, circula direto da Estação Estudantes até a Luz.

A melhoria no sistema ferroviário deve ser constante. É preciso garantir um atendimento mais ágil.

Os trens da CPTM ainda são o meio de transporte mais utilizado pelos usuários dos meios de transporte no Estado e, por isso, devem ser sempre reformulados para o bem do passageiro.