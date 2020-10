Diante da pandemia do novo coronavírus, inúmeras são as dúvidas que acometem a população. Com o intuito de informar o público sobre os diferentes tipos de exames disponíveis para diagnóstico da Covid-19, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Laboratório Hermes Pardini realizaram ação para explicar às pessoas quais são as opções disponíveis, suas especificidades e recomendações de uso específicos. Além disso, a iniciativa convida os passageiros que passam pela CPTM a usar um serviço exclusivo de higienização das mãos e reforçar os cuidados de limpeza.

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que a CPTM renovou o contrato de limpeza dos trens e das estações das linhas 11-Coral e 12-Safira - ambas que atendem o Alto Tietê.

O contrato engloba a limpeza diária das estações e para a modalidade Limpeza Entre Viagens (LEV). Além dos cuidados com as paradas, há uma programação para limpeza em balaústres, pega mão e pisos, que sempre ocorrem nas pontas das linhas, ou seja, em estações terminais.

Esses cuidados são adotados pelos funcionários nas estações Estudantes e Luz, na Linha 11; e nas estações Calmon Viana e Brás, na Linha 12.

É importante que os serviços sejam realizados. Só para se ter uma ideia, a CPTM é a maior operadora de transporte de passageiros ferroviários da América do Sul, com 3 milhões de usuários transportados por dia útil. Diariamente os trens percorrem cerca de 80 mil km, ou duas voltas entorno da terra, em quase 2.750 viagens programadas. Juntas as sete linhas da CPTM somam 271 km de extensão, dos quais 136,5 km estão na capital paulista, que também conta com 46 estações do total de 94. Além da capital, por meio de suas sete linhas, a CPTM atende os moradores de outros 22 municípios.

Os passageiros que utilizam os trens da companhia são a favor dos trabalhos para melhorar as condições dentro das composições e estações.

O jornal mostrou que o novo acordo assinado na região inclui ainda a Linha 13-Jade, que liga as estações de Engenheiro Goulart, na Linha 12, até Aeroporto de Guarulhos. O valor do contrato é de R$ 60,5 milhões e foi assinado com a Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Eireli.

Além das estações e da LEV, a CPTM também faz a Limpeza Diária de Manutenção (LDM). Ela é feita todos os dias, no período noturno, em pátios, oficinas e estações, à medida que os trens são recolhidos.