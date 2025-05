O Movimento Maio Amarelo nasceu com proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O objetivo é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos.

Neste mês, as cidades da região iniciaram o desenvolvimento de ações de conscientização.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, por exemplo, reforçará a campanha “Maio Amarelo”, de conscientização sobre segurança no trânsito, com três ações práticas destinadas a crianças e jovens, buscando desenvolver uma conscientização sobre os procedimentos necessários para se evitar ou reduzir acidentes.

Com esse intuito, o Departamento de Educação para o Trânsito organizará, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atividades que simulam a experiência do motorista, de forma a apresentar as situações enfrentadas na condução dos veículos e estimular a tomada de decisão correta em cada caso.

Paralelamente à mobilização com estudantes, a pasta promoverá uma iniciativa em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo, com foco na conscientização em relação à importância de respeitar a faixa de pedestre. (O DS trouxe detalhes durante a semana).

A proposta será apresentar conteúdos que reproduzam vivências por meio de atividades lúdicas e pedagógicas, estimulando as crianças a adotarem comportamentos e atitudes responsáveis e cívicas em relação ao trânsito, tanto do ponto de vista do motorista como do passageiro, do pedestre e do ciclista.

Todas as iniciativas são importantes.