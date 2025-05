O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização realizada no Brasil e em outros países no mês de maio.

Tem como objetivo conscientizar condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar que acidentes aconteçam e, assim, reduzir o número de mortos e feridos em acidentes de trânsito. É realizada em todas as cidades do Alto Tietê com objetivo de conscientizar sobre o trânsito.

Segundo dados do Governo do Estado de São Paulo, em 2023 e 2024, os atendimentos a vítimas de acidentes com automóveis e motocicletas geraram um custo total acima de R$ 130 milhões em despesas com internações e consultas na rede. Os dados servem de alerta da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo durante o Maio Amarelo, mês de conscientização para a segurança no trânsito.

No período, mais de 118 mil atendimentos foram realizados em todo o estado, sendo a maioria relacionada a acidentes de moto, somando mais de 109 mil casos. Já os de carro somam 9 mil. Muitos desses pacientes exigem internações prolongadas, cirurgias de alta complexidade, reabilitação e acompanhamento ambulatorial.

Os acidentes com motos representaram os maiores custos para o sistema de saúde, com destaque para a Grande São Paulo (R$ 47,3 milhões), São José do Rio Preto (R$ 9 milhões), Campinas (R$ 7,5 milhões), Sorocaba (R$ 7,4 milhões) e Taubaté (R$ 6,5 milhões).

Já os acidentes com automóveis também geraram gastos expressivos. As regiões que mais demandaram recursos públicos nesse tipo de atendimento foram a Grande São Paulo (R$ 5,4 milhões), São José do Rio Preto (R$ 2,8 milhões), Sorocaba (R$ 1,2 milhão), Campinas (R$ 1,19 milhão) e Ribeirão Preto (R$ 1,03 milhão). Por todos esses números é, cada vez mais, importante garantir a campanha de conscientização.

Durante o Maio Amarelo, órgãos públicos, em parceria com empresas, fazem campanhas de conscientização dos condutores, orientando-os a seguir as leis de trânsito e incentivando a direção defensiva para evitar que acidentes aconteçam. Essas campanhas podem ser realizadas em escolas, vias públicas ou mesmo em instituições privadas.

No Brasil, os acidentes de trânsito são a segunda causa de morte externa, sendo superado apenas pelas mortes devidas às armas de fogo. A cada hora, 20 pessoas são internadas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) por este motivo.

A importância do uso de equipamentos de segurança, como cinto e capacete, para prevenir e reduzir lesões em motoristas e passageiros.

Um acidente de trânsito pode gerar sequelas graves, como lesões neurológicas, paralisias e amputações de membros. O respeito às leis de trânsito e aos limites de velocidade é essencial para uma direção segura, dizem especialistas.