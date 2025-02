Mais acessibilidade

A manchete de hoje do Diário de Suzano discute as ações que as Prefeituras do Alto Tietê têm realizado para ajudar e trazer mais comodidade para as pessoas com deficiência no trânsito.

Em Suzano, o objetivo da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana é dar continuidade aos projetos de acessibilidade que vêm sendo executados na cidade nos últimos anos. A pasta destacou a implantação de novas rampas em calçadas para cadeirantes, pessoas com deficiência e público com mobilidade reduzida. No ano passado, foram 400 novos acessos implantados e quase 300 foram revitalizados.

Em Mogi das Cruzes, a gestão da prefeita Mara Bertaiolli (PL) trata o assunto como uma de suas prioridades.

Segundo explicou a Prefeitura, as rampas estão situadas em locais de grande movimentação de pessoas e de interesse de pessoas com deficiência na região central e distritos como Brás Cubas, Cezar de Souza e Jundiapeba.

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta, em 2023, que permite usar recursos das multas de trânsito em obras de acessibilidade nas cidades brasileiras. Atualmente, a receita arrecadada com multas é aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e educação de trânsito.

De acordo com o texto aprovado, pelo menos 10% dos recursos serão destinados prioritariamente à implantação de projetos de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, preferencialmente no transporte não motorizado.

Sem dúvidas todas as ações são bem-vindas. Só quem passa pela dificuldade de enfrentar todo dia ruas e calçadas esburacadas e ônibus sem a praticidade de acesso, pode dizer o quanto poucas políticas públicas para acessibilidade são ruins.

Que o Alto Tietê continue assim, com mais investimentos.