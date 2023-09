Mais ciclovias

As ciclovias são os caminhos construídos junto da malha viária que visa atender a população que se locomove por meio de bicicletas.

Elas são importantes pois dão segurança e praticidade para quem prefere o uso das bicicletas.

Porém, no Brasil como um todo o uso de bicicletas não é incentivado. As bicicletas fazem bem para quem anda, pois é uma forma de exercício, e diminui a poluição do meio ambiente, ou seja, faz bem até mesmo para quem não anda.

Em Suzano há um projeto para aumentar as ciclovias. Atualmente, já estão em andamento obras que garantirão um acréscimo de 5,29 quilômetros nessa rede, sendo que a expectativa da administração municipal é de que até o fim do ano que vem, a malha cicloviária do município possa ser superior a 15 quilômetros.

Foi apresentado em maio o Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa, desenvolvido em conjunto com a TC Urbes, empresa especializada em projetos de mobilidade ativa. A proposta é implantar 108 quilômetros de ciclovias na área urbana e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte de forma segura e inclusiva, buscando criar uma rede cicloviária integrada com a infraestrutura urbana, a gestão municipal e as ações educativas complementares.

O objetivo é proporcionar as condições necessárias para que cada vez mais moradores utilizem a bicicleta não só como lazer, mas também para se locomover ao trabalho. Para isso, a proposta estabelece metas de adesão progressiva da população a esse modal.

A ideia é garantir, dentro de cinco anos, que 5% das viagens internas no município sejam feitas pela rede cicloviária, e, em um espaço de dez anos, promover o deslocamento de 10% da população por bicicleta.

O plano é ousado, mas muito necessário e provavelmente inovador, se pensar em como é no Brasil o incentivo de bicicletas.

Enquanto isso, tente utilizar a bicicleta em serviços mais cotidianos, como ir ao mercado, padaria, visitar parentes próximos.