Mais medidas

Uma batalha árdua contra o coronavírus desafia o mundo. No Brasil as medidas estão sendo tomadas com certa urgência a partir do momento do surgimento de novos casos da doença.

No domingo, em reunião com seu secretariado, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) anunciou uma série de medidas de prevenção ao coronavírus, conforme reportage publicada pelo DS na manhã de ontem no portal. Uma delas é a liberação dos servidores com mais de 60 anos para trabalhar em casa.

Suzano também criou o ‘Comitê de Prevenção’, encabeçada pela Secretaria da Saúde. O novo órgão tem auxílio das demais secretarias municipais e vai divulgar os protolocos de atendimento e o fluxo de pacientes nos Postos de Saúde da cidade.

Na Educação, foi anunciada a paralisação gradativa das aulas. Deste ontem os alunos não estão indo às aulas.

A Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, vai identificar os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade. O objetivo é encaminhar para as casas destes estudantes cestas básicas com kits de limpeza repondo a merenda escolar.

Em relação aos eventos estão todos suspensos, principalmente aqueles que iriam acontecer nos equipamentos públicos, como o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, Arena Suzano, Cineteatro e centros culturais.

Em todos os municípios do País, os prefeitos estão tomando providências.

O governo do Estado de São Paulo também.

Só para se ter uma ideia, em reunião na noite deste domingo (15), o governador João Doria anunciou novas medidas para intensificar o enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19). Entre as medidas, ficou definido que, a partir de hoje, todos os funcionários públicos estaduais com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. A outra medida é o fechamento de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do Estado de São Paulo por até 30 dias.

Também foi recomendado para o setor privado de entretenimento (teatros, cinemas e casas de espetáculo, entre outros) que mantenham os estabelecimentos fechados por até 30 dias. Por fim, foi definido que todos os 153 Centros de Convivência do Idoso ficarão fechados por 60 dias.

São medidas importantes para tentar barrar o avanço do coronavírus.

Os prazos são por tempo indeterminado, enquanto não se consegue descobrir alternativas para tentar encontrar uma solução para esta doença.

As medidas foram tomadas e é importante também que a população seja, cada vez mais, informada sobre as ações de combate.