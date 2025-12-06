Ter mais praças nas cidades é fundamental para a qualidade de vida, promovendo saúde física e mental, coesão social e bem-estar, agindo como "pulmões verdes" que melhoram o meio ambiente, combatem a poluição.

Especialistas afirmam ainda que reduzem o estresse e oferecem espaços gratuitos e seguros para lazer, esporte, cultura e encontro comunitário, fortalecendo a cidadania e a economia local.

Os municípios do Alto Tietê têm esse desafio de expandir esses espaços para garantir mais qualidade de vida à população.

Recentemente, o programa “Suzano Mais Praças”, lançado em abril deste ano pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, integrou um dos painéis da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que ocorreu entre 10 e 21 de novembro, em Belém, capital do Pará.

Um avanço importante porque reconhece o engajamento do município com o tema.

Os detalhes sobre a iniciativa, que prevê a construção de 32 praças na cidade, foram discutidos pela Rede de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS), uma organização da sociedade civil que atua para construir um futuro mais sustentável para as cidades brasileiras, fomentando ambientes colaborativos para criação de políticas públicas e projetos que impactam positivamente no cotidiano da população. (O DS trouxe reportagem completa na edição desta semana).

A iniciativa suzanense se alinhou às propostas do conjunto de trabalhos que foram apresentados pelas perspectivas relacionadas à sua execução, que poderá viabilizar intervenções em 50 áreas públicas, contando as novas e outras 18 que deverão ser revitalizadas a partir dos projetos sustentáveis que estão sendo idealizados. A meta é garantir a construção de ao menos 16 até 2028 e revitalizar outras quatro no mesmo período.

O programa “Suzano Mais Praças” se integra, assim, às políticas públicas que se tornam referência nacional e internacional no âmbito dos instrumentos de planejamento urbano, que são resultantes de capacitação técnica; de capacitação em gestão do conhecimento; de intercâmbio de boas práticas; de organização de eventos como seminários, webinários ou oficinas; e de plataformas na web para capacitação à distância e networking.

Sem dúvida trata-se de um avanço importante no sentido da preservação do meio ambiente e qualidade de vida à população.