Mais segurança para o transporte

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, iniciou uma vistoria obrigatória em 140 vans do transporte complementar, sistema que atende cerca de 40 mil munícipes em todas as regiões da cidade. A medida, que reforça o compromisso com a segurança dos cidadãos, ocorre até 12 de setembro, com atendimentos agendados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Rua José Corrêa Gonçalves, 152, na Vila São Jorge .

Durante a inspeção, são verificados documentos obrigatórios dos permissionários, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certidão de antecedentes criminais, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), laudo do tacógrafo, seguro de passageiros, comprovante de residência, certidão de débitos municipais e certidão de prontuário . Além disso, os veículos são submetidos a uma avaliação rigorosa dos principais itens de segurança: pneus, carroceria, bancos, iluminação, rampa de acessibilidade e o próprio tacógrafo .

A ausência na vistoria ou o não atendimento às exigências pode impedir a renovação do alvará de funcionamento, acarretando em medidas administrativas ou até a suspensão das atividades dos veículos irregulares . Por outro lado, os permissionários que regularizarem sua situação estarão aptos a continuar operando normalmente.

Paralelamente à vistoria, equipes da secretaria permanecerão em campo — nas ruas e terminais — fiscalizando a circulação das vans, o cumprimento das rotas e a regularidade da documentação dos profissionais envolvidos .

Essa ação integra um cronograma contínuo de fiscalização desenvolvido pela administração municipal. Neste ano, também foram inspecionados táxis, em março, e veículos do transporte escolar, em janeiro e julho — cada um com a mesma ênfase em segurança e legalidade .