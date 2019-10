Manutenção da liderança

Suzano vem mantendo a liderança na geração de empregos. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) tem dito que as ações do governo municipal contribuem.

São ações com a possibilidade de atrair empresas e aumentar a geração de empregos.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em todo o País.

Os dados do Alto Tietê registraram a marca de 5.396 vagas de emprego geradas no período de janeiro à setembro. Somente em setembro, a região criou 1.827 vagas de empregos com carteira assinada.

A cidade com o melhor saldo foi Suzano. O município lidera o ranking na região com 1.390 postos de empregos criados em setembro. Em levantamento do ano, a cidade também ocupa a primeira posição, com 3.569 postos criados.

O Caged faz um levantamento do número de vagas criadas e de vagas extintas, e disso retira o saldo de postos criados.

Na segunda posição aparece Itaquaquecetuba, com 246 postos de emprego com carteira assinada, criados em setembro.

No levantamento do ano, Itaquá aparece em terceiro, com 841 postos de emprego criados.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro, com 182 vagas criadas, quando analisado os números gerados em setembro. No levantamento anual, a cidade registra 174 postos.

Poá, no levantamento anual aparece em segundo lugar na região, com 1.185 vagas formais criados. Em setembro a cidade contabilizou 79 vagas criadas.

Arujá registra no levantamento de setembro, 86 vagas formais criadas. Foram 546 postos criados.

Em toda a história, o trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência, conforme estudaram os especialistas.

A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Daí a importância. Voltando aos números da região, na análise de setembro, aparece nas demais posições Santa Isabel, Salesópolis e Biritiba-Mirim, com 17, 10 e 3 postos criados, respectivamente.

A geração de emprego e trabalho faz aumentar a economia. As cidades, sem dúvida, podem contribuir com programas e políticas de incremento ao emprego.