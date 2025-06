Especialistas garantem: a limpeza urbana é um elemento crucial para a qualidade de vida em qualquer cidade. Ela é a responsável por manter as ruas limpas, reduzir a poluição, promover a saúde pública e contribuir para um ambiente mais sustentável.

A busca por cidades limpas e sustentáveis é essencial para o bem-estar das comunidades urbanas e o futuro do nosso planeta. Investir nessa área confere uma série de benefícios que vão além de uma simples questão estética.

Em Suzano, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de divulga periodicamente informações sobre o ritmo de ações de conservação da cidade.

O balanço mais recente, referente ao mês de maio, mostra que as equipes executaram 6.939 serviços em diferentes frentes, contemplando desde a limpeza de bueiros até podas de árvores, retirada de resíduos e manutenção de equipamentos públicos.

O número é importante porque garante um trabalho efetivo. Ainda há o que fazer, mas há avanços. Sempre é importante manter um trabalho de conscientização da população, no sentido de garantir a manutenção da limpeza e criar hábitos que possam tornar o município preservado.

O relatório divulgado nesta semana mostra que maio foi um dos meses mais produtivos do ano, com destaque para a intensificação dos serviços de drenagem, melhorias viárias e manutenção da iluminação pública. No comparativo com abril, várias atividades tiveram crescimento significativo, como a limpeza de bueiros, que saltou de 982 para 1.459 unidades atendidas. Também houve a retirada de resíduos de valas e rios, que chegaram a 115 toneladas.

Na área de iluminação pública, foram realizados 2.042 atendimentos, mantendo o alto nível de resposta às demandas da população. O serviço segue como uma das prioridades da pasta, tanto na substituição de lâmpadas quanto na manutenção preventiva.

Além disso, foram realizadas 735 operações de limpeza e regagem em praças, feiras, ruas e campos.