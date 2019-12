Marginal do Una, a ‘lenda’

A década de 1990, em Suzano, foi marcada por anúncios de obras na Marginal do Una. De lá para cá, foram muitas promessas, possibilidade de investimento e ajuda estadual, mas, no entanto, os serviços não saíram do papel.

A Marginal do Una virou um “elefante” branco, uma obra paralisada, sem qualquer função na cidade, apesar de ser um importante acesso do Centro até a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Depois de todas as promessas e reivindicações, para que a obra fosse concretizada e entregue por conta da sua importância, não houve avanços.

Os trabalhos paralisados criaram impasses e, principalmente, o inconformismo da população da cidade. A Marginal do Una virou uma “lenda”, motivo de incredulidade quando alguma autoridade anunciava a possibilidade de retomada da obra.

Hoje, no entanto, finalmente a inauguração da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una como é conhecida, será realizada. O evento será a partir das 18 horas, com atrações musicais e culturais. A via teve a construção retomada no dia 28 de junho de 2018, com investimento de R$ 10.199.893,71. Após a conclusão, a expectativa é de que o trânsito da área central flua melhor, oferecendo melhor locomoção aos motoristas e motociclistas.

Segundo a Prefeitura, durante os 18 meses de trabalho, a empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. realizou demolição do pavimento, recomposição da base, troca do asfalto, construção de calçada e substituição da iluminação pública em cerca de dois quilômetros de extensão da via, que tem dois grandes trechos interditados na pista sentido rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

As equipes promoveram trabalho paisagístico com grama, palmeiras e cerejeiras; instalação de semáforos com temporizadores; monitoramento por meio de câmeras ligadas à Central de Segurança Integrada (CSI); reforma e padronização das pontes sobre o rio Una; e nova sinalização de trânsito, com pinturas, placas e guias.

Com a Marginal do Una, Suzano ganha um importante acesso para garantir a possibilidade de atrair novos investimentos com o setor industrial.

Com a Marginal do Una, os motoristas terão oportunidade de conduzir seus veículos pela SP-66 em direção à Rodovia Índio Tibiriçá.

É neste trecho que os produtores poderão ser escoados para o litoral de São Paulo e Grande ABC.

A cidade que esperou quase 30 anos agora pode comemorar.