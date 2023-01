Os primeiros anos escolares são essenciais na vida das crianças.

Todo início de ano, a expectativa dos estudantes é iniciar o ano letivo com o material escolar.

As prefeituras, por outro lado, reforçam as iniciativas na tentativa de garantir os kits no prazo em que se inicia o ano letivo.

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que a Secretaria de Educação de Suzano deu início à montagem dos kits de materiais escolares para 2023. Neste ano, a entrega dos itens e também dos uniformes será feita diretamente nas unidades, quando as atividades retornarem, a partir de 6 de fevereiro (segunda-feira). Ao todo, estão sendo preparados 29.790 conjuntos com objetivo de beneficiar todos os alunos. A previsão é de que as creches sejam as primeiras contempladas.

O trabalho público é importante para garantir a viabilidade do aprendizado aos estudantes.

Segundo a Prefeitura de Suzano, a finalização da montagem dos kits está prevista para 2 de fevereiro (quinta-feira), sendo que a distribuição será realizada de acordo com a projeção encaminhada pelo setor de Demanda Escolar.

As famílias serão chamadas para fazer a retirada diretamente na unidade em que o aluno estiver matriculado, iniciando pelo kit de material escolar e posteriormente o uniforme.

A entrega ocorrerá de acordo com a necessidade de cada ano letivo, desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O conjunto conta com itens como lápis de cor, caderno, cola, giz de cera, entre outros. Além disso, as apostilas do sistema Sesi continuarão sendo entregues aos estudantes neste ano. O material de apoio tem qualidade reconhecida nacionalmente e já começou a ser distribuído para as escolas nesta segunda-feira (23/01). Já o kit de uniforme escolar é composto por duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta.

De acordo com a Prefeitura, a oferta dos conjuntos tem como objetivo ser a mais completa possível para garantir aos estudantes as melhores condições de aprendizagem.

Não há dúvida de que a distribuição dos materiais escolares proporciona aos nossos estudantes a oportunidade de aprender de maneira qualificada.

A Prefeitura de Suzano informou que vai entregar um kit escolar completo, com a capacidade de atender todas as atividades realizadas no dia a dia em sala de aula.

Além disso, o conjunto ajuda as famílias dos alunos que não têm condições financeiras de comprar os itens utilizados ao longo do ano.