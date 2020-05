Os medicamentos utilizados para tratamento de pacientes com Covid-19 buscam tentativa de cura.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano recebeu 15 mil comprimidos do medicamento Plaquinol, composto por sulfato de hidroxicloroquina, por doação da empresa farmacêutica Sanofi, produtora do remédio.

Os itens ficarão à disposição da equipe médica da Secretaria Municipal de Saúde para utilização como terapia adjuvante no tratamento contra o novo coronavírus (Covid-19), conforme orientação do Ministério da Saúde.

O objetivo é que a cidade tenha condição de oferecer aos pacientes já diagnosticados com Covid-19 um tratamento, conforme prescrição e entendimento médico.

O uso dos remédios tem sido feito com cuidado.

Ainda está em estudo a eficácia da utilização de medicamentos para o enfrentamento ao novo coronavírus.

Contudo, no final do mês de março, o Ministério da Saúde autorizou a utilização do medicamento.

Inclusive, a Anvisa já aprovou a condução de estudos para a cloroquina e a hidroxicloroquina no Brasil.

O Conselho Federal de Medicina também autorizou o uso do medicamento.

Em nota, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, explica que, considerando a inexistência de terapias farmacológicas e imunobiológicos específicos para a Covid-19 e a taxa de letalidade da doença, o medicamento fica disponível para uso a critério médico.

A situação, cada vez mais grave, dos casos de coronavírus no Brasil requer que se tome providências no sentido de tentar chegar a uma cura.

Em Suzano, conforme informou a administração municipal, é importante destacar que estão sendo seguidos todos as recomendações do Ministério da Saúde, com extrema segurança e cautela.

Os medicamentos só serão utilizados quando o médico entender que é necessário e com a autorização do paciente ou de seus responsáveis.

Enquanto os países ainda buscam uma vacina contra a doença, formas de tratamento estão sendo reforçadas para garantir que o paciente consiga superar a contaminação.

Em Suzano, dos 15 mil comprimidos, 7,5 mil foram destinados ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com o objetivo de que o medicamento seja distribuído às outras 11 cidades, conforme número de casos confirmados.

Enquanto não se consegue conter o avanço do Covid-19 é importante uma forma de liberar o paciente com saúde.